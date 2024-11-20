Шойгу посетил ядерный центр в Сарове

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове, где ознакомился с разработками в интересах специальной военной операции, сообщили в аппарате СБ РФ в среду.

По данным аппарата, Шойгу продемонстрировали разработки в интересах СВО.

В Совбезе отметили, что Шойгу побывал в Институте лазерно-физических исследований, Институте теоретической и математической физики и других подразделениях ядерного центра.

Шойгу были представлены итоги работы в сфере лазерных, суперкомпьютерных и других технологий в уходящем году, а также задачи на 2025 год, сообщили в аппарате.

Представители Института рассказали секретарю Совбеза РФ о работах ядерного центра по лазерной тематике и представили научную программу центра в обеспечении национальной безопасности, говорится в сообщении.