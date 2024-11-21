Захарова заявила о стремлении США обеспечить продолжение боев на Украине в 2025 году

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - США увеличением военной помощи Украине стараются обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году, эти шаги подтверждают актуальность проведения СВО, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Все факты в очередной раз подтверждают актуальность специальной военной операции по денацификации, демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с ее территории. Все эти цели, как заявляло российское руководство, непременно будут достигнуты", - сказала она.

Она отметила, что Пентагон "спешно пытается до инаугурации президента США передать киевскому режиму оставшиеся объемы военной помощи, при этом с каждым днем ее объемы увеличиваются", достигнув уже $9,3 млрд , из которых $4,3 млрд планируется поставить в течение текущего финансового года.

По словам дипломата, цель администрации США - "обеспечить продолжение боевых действий не только в этом, но и в следующем году".