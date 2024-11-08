В Кремле отметили неизменность целей СВО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Заявление президента России Владимира Путина о готовности обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта на Украине не означает корректировки целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Президент ни разу не говорил о том, что цели специальной военной операции меняются, наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними. Все это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло", - сказал он.

Песков подчеркнул, что Путин днем ранее говорил об открытости к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

"Об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами, со всеми теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта, Путин говорил неоднократно и ранее. Это нужно обязательно помнить", - заявил пресс-секретарь.