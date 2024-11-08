Поиск

В Кремле отметили неизменность целей СВО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Заявление президента России Владимира Путина о готовности обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта на Украине не означает корректировки целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Президент ни разу не говорил о том, что цели специальной военной операции меняются, наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними. Все это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло", - сказал он.

Песков подчеркнул, что Путин днем ранее говорил об открытости к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

"Об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами, со всеми теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта, Путин говорил неоднократно и ранее. Это нужно обязательно помнить", - заявил пресс-секретарь.

Дмитрий Песков США Украина СВО Дональд Трамп Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил об отсутствии конкретики по возможному диалогу Путина и Трампа

Песков заявил об отсутствии конкретики по возможному диалогу Путина и Трампа

Задержан гендиректор кузбасской шахты, где образовался долг по зарплате

В Ленобласти задержали членов группы, пытавшихся провезти в ЕС тонну кокаина

Украинская НПО, финансируемая западными странами, признана нежелательной в РФ

Пеплопад от извергающегося вулкана Шивелуч прошел в камчатских поселках

Путин заявил об окружении двух группировок ВСУ в 10 тыс. и 5 тыс. человек

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Делегацию РФ на климатической конференции в Баку возглавит Мишустин

Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

Что произошло за день: четверг, 7 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });