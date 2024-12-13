Администрация Байдена спешит обеспечить Киев тысячами ракет и сотнями тысяч снарядов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы в последние пять недель действия ее полномочий поставить Украине значительные объемы вооружений в течение последних недель своей работы, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

По его словам, непрерывно тратятся ресурсы для сбора вооружений о передаче которых ранее было объявлено, с тем, чтобы успеть их передать Киеву до ухода Джо Байдена с поста президента.

"До середины января мы отправим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства", - заявил собеседник CNN.

Ответственность за поставки несет советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Переправка вооружений по-прежнему не предполагает нахождения американского персонала на Украине, добавил источник телеканала.

Ранее CNN сообщал, что Пентагону вряд ли удастся потратить все оставшиеся одобренные Конгрессом США $7 млрд на поддержку Украины из-за необходимости Пентагона пополнить собственные арсеналы.

Кроме того, как сообщал телеканал, в Вашингтоне указывали, что Киеву нужно мобилизовать больше солдат. Американские власти обещали обучить мобилизованных, но отмечали, что для начала украинские власти должны их получить. "В данный момент Украина не мобилизует или не тренирует достаточно солдат для подразделений на линии фронта", - цитирует CNN своего собеседника.