Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Администрация Байдена спешит обеспечить Киев тысячами ракет и сотнями тысяч снарядов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы в последние пять недель действия ее полномочий поставить Украине значительные объемы вооружений в течение последних недель своей работы, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

По его словам, непрерывно тратятся ресурсы для сбора вооружений о передаче которых ранее было объявлено, с тем, чтобы успеть их передать Киеву до ухода Джо Байдена с поста президента.

"До середины января мы отправим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства", - заявил собеседник CNN.

Ответственность за поставки несет советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Переправка вооружений по-прежнему не предполагает нахождения американского персонала на Украине, добавил источник телеканала.

Ранее CNN сообщал, что Пентагону вряд ли удастся потратить все оставшиеся одобренные Конгрессом США $7 млрд на поддержку Украины из-за необходимости Пентагона пополнить собственные арсеналы.

Кроме того, как сообщал телеканал, в Вашингтоне указывали, что Киеву нужно мобилизовать больше солдат. Американские власти обещали обучить мобилизованных, но отмечали, что для начала украинские власти должны их получить. "В данный момент Украина не мобилизует или не тренирует достаточно солдат для подразделений на линии фронта", - цитирует CNN своего собеседника.

Джейк Салливан Джо Байден США Пентагон Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру

Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру

В Канаде планируют налог на экспорт в США нефти и урана при вводе Трампом 25% пошлин

В Канаде планируют налог на экспорт в США нефти и урана при вводе Трампом 25% пошлин

Спикер грузинского парламента уверен, что итоги выборов придется принять всем

WSJ сообщила, что Трамп изучает возможность ударов по Ирану

WSJ сообщила, что Трамп изучает возможность ударов по Ирану

Что случилось этой ночью: пятница, 13 декабря

США вводит визовые ограничения в отношении чиновников и законодателей Грузии

Обострение палестино-израильского конфликта

Более 30 человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

Военная операция на Украине

Госсекретарь США объявил о выделении помощи Украине на $500 млн

Госсекретарь США объявил о выделении помощи Украине на $500 млн

Кокаиновый контрабандист экстрадирован из Колумбии в Россию

Кокаиновый контрабандист экстрадирован из Колумбии в Россию
Военная операция на Украине

Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине

Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5548 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ20 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });