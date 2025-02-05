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Глава Минпромторга РФ подтвердил начало серийных поставок МС-21 в 2026 году

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ сохраняет планы по началу серийных поставок импортозамещенных среднемагистральных самолетов МС-21 авиакомпаниям в 2026 году, в текущем году в соответствии с Комплексной программой гражданской авиаотрасли (КПГА) ожидаются поставки Ту-214.

"Мы со следующего года уже начинаем в части МС поставки самолетов по контрактам авиакомпаниям. В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в КПГА", - сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на пленарной сессии национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS в среду.

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"Сейчас для нас главная задача - начать уже летные сертификационные испытания", - добавил он, переадресовав вопрос о конкретных сроках полетов к главе "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Вадиму Бадехе.

"Сегодня, грубо говоря, мы имеем в железе полностью готовыми все системы, все агрегаты. Они все установлены, пройдены наземные отработки. И сейчас, в этом году, нам предстоит наиболее сложный и ответственный этап, это летные испытания. Это касается и МС-21, и Sukhoi Superjet. Могу сказать, что испытания в Sukhoi Superjet уже идут очень активно. Сегодня мы вышли на темп один, иногда два полета в день. Это превышает международную мировую практику", - заявил Бадеха в рамках пленарной сессии.

Планы производства гражданских самолетов в РФ зафиксированы в КПГА. В мае прошлого года программа была обновлена: сроки выхода на рынок почти всех лайнеров были перенесены на несколько лет вперед, в том числе МС-21 - с 2024 на 2025 год, SJ100 - с 2023 на 2026, Ту-214 - с 2023 на 2025, Ил-114-300 - с 2024 на 2026. Однако уже в 2024 году стало понятно, что программа потребует очередного обновления.

В сентябре на Восточном экономическом форуме первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что планы производства пассажирских самолетов в РФ до 2030 года будут пересмотрены в 2025 году, ближе к завершению сертификационных работ. О необходимости корректировок объемов и сроков поставок самолетов с учетом реальных потребностей авиаотрасли говорил глава "Ростеха" (в структуру госкорпорации входит ОАК) Сергей Чемезов. В начале этого года он заявлял, что ждет начала серийного выпуска самолета МС-21 с 2026 года.

Антон Алиханов ОАК Минпромторг РФ МС-21
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