Трамп в "подходящий момент" обсудит с Путиным вопрос размещения ядерного оружия в космосе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы, связанные с риском размещения ядерного оружия в космосе, но намерен поднять этот вопрос в будущем.

"Мы не обсуждали это. Но в подходящий момент мы это сделаем", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, поднимал ли он вопрос размещения ядерного оружия в космосе во время разговора с Путиным.

Накануне президенты США и РФ провели третий телефонный разговор с момента вступления Трампа в должность главы Белого дома.