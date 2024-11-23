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Грузовой корабль "Прогресс МС-29" прибыл на МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-29" прибыл на МКС
В центре управления полетами ГК "Роскосмос" во время трансляции стыковки корабля "Прогресс МС-29" к МКС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-29", стартовавший в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Грузовой корабль пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 186 суток.

Корабль был запущен 21 ноября с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а". В ходе полета "Прогресс МС-29" совершил 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлился более 50 часов.

Грузовик доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе 1 155 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа; 869 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 43 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

На МКС также прибыло оборудование для научных экспериментов "БТН-Нейтрон-2", "Вампир", "Взаимодействие-2", "Лазма", "Сепарация", "Спланх", "Фуллерен" и "3D-печать".

Сейчас на станции работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов; астронавты НАСА - Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

МКС Прогресс МС-29 Роскосмос
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