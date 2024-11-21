Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс" стартовала с Байконура

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-29" стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Пуск ракеты состоялся в 15:22 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур.

Полёт корабля пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка с модулем "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на 23 ноября в 17:36 мск. По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите 186 суток.

В материалах госкорпорации к запуску отмечается, что в ходе полёта "Прогресс МС-29" совершит 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 50 часов 14 минут.

Грузовик доставит на станцию почти 2,5 тонны грузов. На МКС также прибудет оборудование для научных экспериментов "БТН-Нейтрон-2", "Вампир", "Взаимодействие-2", "Лазма", "Сепарация", "Спланх", "Фуллерен" и "3D-печать".

Сейчас на МКС работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов; астронавты НАСA - Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.