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МКС уклонилась от космического мусора

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-28" в понедельник увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщили в "Роскосмосе".

"Орбита Международной космической станции была скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором", - говорится в сообщении.

"По данным Службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами "ЦНИИмаш", в 12:49 мск были включены двигатели транспортного грузового корабля "Прогресс МС-28", которые проработали 211,96 сек. и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 500 метров", - отметили в "Роскосмосе".

По данным госкорпорации, после проведения маневра период обращения станции составил 92,85 мин, наклонение орбиты - 51,66 градуса, средняя высота орбиты - 416,99 км, минимальная - 417,81 км, максимальная - 430,40 км.

22 ноября гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что МКС выполняет от 16 до 20 маневров уклонения от космического мусора в год.

19 ноября в "Роскосмосе" сообщили, что МКС уклонилась от космического мусора.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

МКС Роскосмос Юрий Борисов Прогресс МС-28
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