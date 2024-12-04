Российские космонавты выйдут в открытый космос 19 декабря

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российские космонавты 19 декабря выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе" в среду.

В отчете госкорпорации о работе космонавтов на МКС за 3 декабря говорится, что экипаж провел подготовку к выходу в открытый космос (ВКД-63) по российской программе, намеченному на 19 декабря.

10 сентября космонавт Алексей Овчинин сообщил, что в декабре 2024 года российский экипаж выйдет в открытый космос и задействует европейский манипулятор ERA.

По его словам, во время выхода космонавты будут устанавливать на внешнюю поверхность МКС научную аппаратуру, а манипулятором ERA планируют отбрасывать в космос старое оборудование.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он обеспечивает установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.