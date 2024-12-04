Поиск

Российские космонавты выйдут в открытый космос 19 декабря

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российские космонавты 19 декабря выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе" в среду.

В отчете госкорпорации о работе космонавтов на МКС за 3 декабря говорится, что экипаж провел подготовку к выходу в открытый космос (ВКД-63) по российской программе, намеченному на 19 декабря.

10 сентября космонавт Алексей Овчинин сообщил, что в декабре 2024 года российский экипаж выйдет в открытый космос и задействует европейский манипулятор ERA.

В РоссииМКС уклонилась от космического мусораЧитать подробнее

По его словам, во время выхода космонавты будут устанавливать на внешнюю поверхность МКС научную аппаратуру, а манипулятором ERA планируют отбрасывать в космос старое оборудование.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он обеспечивает установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

Роскосмос МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Германия отказалась от кредитного сотрудничества с действующим правительством Грузии

Грузинская полиция задержала 22 человек на акции в Тбилиси 3-4 декабря

Оппозиция в Южной Корее инициировала процедуру импичмента президента

Оппозиция в Южной Корее инициировала процедуру импичмента президента

Фондовые индексы США завершили вторник без единой динамики

Фондовые индексы США завершили вторник без единой динамики

Что случилось этой ночью: среда, 4 декабря

Американский журналист Карлсон в Москве взял интервью у Лаврова

Американский журналист Карлсон в Москве взял интервью у Лаврова

В Тбилиси продолжается противостояние демонстрантов с полицией

В Тбилиси продолжается противостояние демонстрантов с полицией

Кабмин Южной Кореи утвердил решение о прекращении военного положения

Кабмин Южной Кореи утвердил решение о прекращении военного положения

Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

Спецназ МВД Грузии оттесняет протестующих от здания парламента, начались задержания

Спецназ МВД Грузии оттесняет протестующих от здания парламента, начались задержания
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });