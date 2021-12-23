Организатор блэкаута в Крыму не смог добиться в ВС РФ отмены заочного приговора

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд России, рассмотрев в четверг кассационную жалобу на заочный приговор бизнесмену Ленуру Ислямову, получившему 18 лет колонии строгого режима за организацию энергоблокады Крыма в 2015 году и создание НВФ, оставил его без изменения.

"Оставили в силе приговор и апелляционное определение", - сообщил "Интерфаксу" адвокат осужденного Николай Полозов.

По его словам, защита Ислямова теперь намерена обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Дальше – ЕСПЧ", - сказал Полозов.

Ислямов – владелец крымскотатарского телеканала ATR, бывший вице-премьер Крыма, экс-владелец кредитной организации – в России ему принадлежал "Джаст-банк", у финучреждения осенью 2015 года отозвали лицензию.

Бизнесмен проработал в крымском правительстве Сергея Аксенова два месяца – в апреле-мае 2014 года, кресло вице-премьера получил по квоте меджлиса крымскотатарского народа (организация в 2016 году признана в России экстремистской и запрещена). Ислямова заменили на человека, возглавлявшего на тот момент оппозиционную меджлису организацию "Поколение Крым".

Бизнесмен уехал на Украину, живет сейчас в Киеве. В России Ислямов объявлен в федеральный розыск.

Российские следователи называли Ислямова одним из организаторов продовольственной блокады Крыма (активисты в сентябре 2015 года перекрыли для фур с продуктами дороги на юге Украины, ведущие на полуостров) и причастным к энергоблокаде региона: в ноябре 2015-го в Херсонской области на юге Украины были подорваны опоры двух ЛЭП, по которым тогда поступало электричество в Крым. Полуостров до конца мая 2016 года прожил в режиме ЧС. Россия решила проблему, построив в несколько этапов энергомост через Керченский пролив с территории Кубани.

Бизнесмену вменяли также создание крымскотатарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана в Херсонской области Украины и призывы в СМИ к нарушению территориальной целостности России.

Верховный суд Крыма в декабре 2020 года приговорил Ислямова к 19 годам колонии строгого режима с лишением права два года заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ, и с ограничением свободы на срок один год. Столько просило гособвинение в ходе прений.

Срок отбывания наказания суд постановил исчислять с того момента, когда Ислямов будет задержан на территории РФ либо подвергнут экстрадиции с территории другого государства.

Ислямов признан виновным по трем статьям УК РФ: пункт "а, б" части 2 статьи 281 (диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия), часть 1 статьи 208 (организация незаконного вооруженного формирования) и часть 2 статьи 280.1 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете).

Суд также удовлетворил ряд гражданских исков на общую сумму более 52 млн рублей, признав пострадавшими от энергоблокады, среди прочих ведомств и организаций, Главное управление МЧС Крыма (40,6 млн рублей), Минздрав республики (около 5,9 млн рублей), Черноморский флот России (0,2 млн рублей).

Кроме того, ВС Крыма признал потерпевшими несколько компаний, в том числе "Крымэнерго". Иск крупнейшей энергокомпании полуострова может быть рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства, если ГУП заявит его отдельно. Предприятие ранее оценило свою упущенную выгоду за ноябрь-декабрь 2015 года более чем в 1 млрд рублей.

Сторона защиты называла дело политически мотивированным, в ходе прений указывала "на недоказанность обвинения ни в осуществлении диверсии, ни в создании батальона, ни в публичных призывах", требовала вынести оправдательный приговор и отказать в удовлетворении гражданских исков.

Защита подала апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции, прокуратура направила апелляционное представление.

Кроме того, ВС Крыма признал потерпевшими несколько компаний, в том числе "Крымэнерго". Иск крупнейшей энергокомпании полуострова может быть рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства, если ГУП заявит его отдельно. Предприятие ранее оценило свою упущенную выгоду за ноябрь-декабрь 2015 года более чем в 1 млрд рублей. Компания подала иск, но суд в Москве его не удовлетворил, ГУП направил апелляцию.

Сторона защиты называла дело политически мотивированным, в ходе прений указывала "на недоказанность обвинения ни в осуществлении диверсии, ни в создании батальона, ни в публичных призывах", требовала вынести оправдательный приговор и отказать в удовлетворении гражданских исков.

Защита подала апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции, прокуратура направила апелляционное представление.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) в апреле 2021 года смягчил приговор на год - до 18 лет колонии, сняв полностью обвинение в шести эпизодах по ч.2 ст.280.1 УК РФ и связанное с ним наказание с лишением права работать в СМИ на два года.

Защита подала кассацию.