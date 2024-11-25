Рябков заявил об отсутствии ограничений на развертывание системы "Орешник"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Никаких обязательств, ограничивающих развертывание новой российской ракеты "Орешник", у РФ нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Президент заявил четко, что речь идет о новой системе средней дальности. Соответственно, в условиях отсутствия каких-либо ограничений в этой сфере, в том числе, в результате в свое время глубоко ошибочного шага первой администрации Трампа по выходу из РСМД и (его) слома, никаких ограничений на развертывание такого рода систем нет", - сказал Рябков в понедельник журналистам.

Он подчеркнул, что к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) системы "Орешник" "не имеют ни малейшего отношения".

"Что касается ДСНВ, вы прекрасно знаете о нашем решении приостановить действие договора. По центральным количественным ограничениям, которые мы продолжаем соблюдать, действует наше одностороннее решение о проявлении сдержанности", - добавил замглавы МИД РФ.