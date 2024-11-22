Путин поручил наладить серийное производство "Орешника"

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил наладить серийное производство ракетной системы "Орешник" и впоследствии поставить ее на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения.

"Испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийное производство. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Собственно говоря, оно практически организовано", - сказал Путин на встрече с руководством Минобороны и представителями ВПК.

"Имея в виду особую силу этого оружия, его мощь, она будет поставлена на вооружение именно в Ракетные войска стратегического назначения", - добавил президент.

Он также сообщил, что "кроме системы "Орешник" в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода". "По результатам испытания, это оружие также пойдёт в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности", - заявил Путин.

Первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров заявил, что Россия может в кратчайшие сроки наладить производство таких новейших ракетных систем, как "Орешник".

"Научно-производственная база предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет в кратчайшие сроки организовать серийный выпуск данного типа вооружения", - сказал он.

Он сообщил, что имеющиеся заделы научной и производственной базы оборонно-промышленного комплекса по созданию современных и новых образцов вооружения, военной и специальной техники позволили своевременно разрабатывать и поставлять в войска современное вооружение.

"Это позволяет быстро освоить новую технику, порядок применения средств поражения и применять их непосредственно в ходе ведения боевых действий", - сказал Тонкошкуров.

По его словам, в настоящее время реализуется масштабная инвестиционная программа по наращиванию производственных мощностей организациями оборонно-промышленного комплекса.

"Набранные темпы производства и поставок вооружения позволят достичь уровня оснащенности современными образцами вооружения, военной и специальной техники в части стратегических ядерных сил более чем на 95%, а по ВКС - более 82%", - заявил Тонкошкуров.