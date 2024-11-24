Песков назвал удар "Орешником" по территории Украины "предупредительным звонком" Западу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Удар, нанесенный ракетой "Орешник", это "предупредительный звонок" Западу, он был эффективный и своевременный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя ситуацию вокруг ударов западным оружием по территории России, в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, Песков назвал ее беспрецедентной.

"Действительно, коллективный Запад, ведомый Соединенными Штатами Америки, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение. Поэтому вот такие предупредительные звоночки в том плане, что "даже не думайте", - я имею в виду вот удар, который был нанесен нашей новой ракетой - это весьма своевременно, это было востребовано и эффективно", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков заявил в интервью, что только узкий круг лиц знал о планах по испытаниям ракеты "Орешник".

21 ноября в телеобращении президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ применили против объекта ОПК Украины новую баллистическую ракету средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым оснащением. Глава государства тогда сказал, что новая ракета называется "Орешник".