Песков заявил, что планы по испытаниям "Орешника" были известны только узкому кругу лиц

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Только узкий круг лиц знал о планах по испытаниям ракетной системы средней дальности "Орешник", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По всей видимости, совсем узкий круг", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок опубликован в телеграм-канале журналиста.

"Конечно, разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации, это абсолютно засекреченный процесс", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что сам не знал об испытаниях "Орешника" до того, как об этом объявил глава государства в своем телевизионном обращении.

21 ноября в телеобращении президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ применили против объекта ОПК Украины новую баллистическую ракету средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым оснащением. Глава государства тогда сказал, что новая ракета называется "Орешник".