Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Глава ФМБА заявила о готовности агентства разработать вакцину от кори

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологического агентство готово разработать вакцину против кори, если будет поставлена такая задача со стороны правительственной комиссии, заявила на пресс-конференции глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Это действительно не проблема абсолютно (...). Если задача будет поставлена, задачу перед нами ставит правительственная комиссия по химической и биологической безопасности. Будет поставлена задача - будет разработана вакцина (против кори)", - сказала она.

По ее словам, тест-систему для диагностики кори в агентстве сделали очень быстро, в течение нескольких дней. Она назвала эту тест-систему высокочувствительной. Система уже зарегистрирована и находится на рынке. Ранее сообщалось, что она диагностирует заболевание за 3-4 дня до появления симптомов.

Вероника Скворцова ФМБА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Евгений Ройзман задержан

Приговор Ройзману по делу о дискредитации армии будет оглашен 19 мая

КС РФ признал неконституционными нормы о "двойном" наказании за наезд на пешехода

КС РФ признал неконституционными нормы о "двойном" наказании за наезд на пешехода

Пашинян сообщил о планируемой 25 мая встрече с Алиевым в Москве

Глава МИД РФ заявил, что предстоящие два месяца будут решающими для "зерновой сделки"

Глава МИД РФ заявил, что предстоящие два месяца будут решающими для "зерновой сделки"

Дума приняла закон о проведении выборов в условиях военного положения

Рособрнадзор переадресовал прокурорам вопрос о проверке Европейского университета

Обвинение запросило для Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ

Обвинение запросило для Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ

Песков объяснил продление зерновой сделки достижением "относительного результата" в переговорах

ВС разъяснил, кто не подлежит призыву на военную службу и что понимать под уклонением

ВС разъяснил, кто не подлежит призыву на военную службу и что понимать под уклонением

Allianz закрыл сделку по продаже российского подразделения компании "Интерхолдинг"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });