Глава ФМБА заявила о готовности агентства разработать вакцину от кори

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологического агентство готово разработать вакцину против кори, если будет поставлена такая задача со стороны правительственной комиссии, заявила на пресс-конференции глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Это действительно не проблема абсолютно (...). Если задача будет поставлена, задачу перед нами ставит правительственная комиссия по химической и биологической безопасности. Будет поставлена задача - будет разработана вакцина (против кори)", - сказала она.

По ее словам, тест-систему для диагностики кори в агентстве сделали очень быстро, в течение нескольких дней. Она назвала эту тест-систему высокочувствительной. Система уже зарегистрирована и находится на рынке. Ранее сообщалось, что она диагностирует заболевание за 3-4 дня до появления симптомов.