ФМБА планирует внедрить новую вакцину против пневмококка до 2027 года

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство России планирует внедрить собственную вакцину против пневмококковой инфекции в 2026-2027 году; она не имеет аналогов в стране, сообщил на парламентских слушаниях "Лекарственная безопасность России" замруководителя ФМБА Илья Борисевич.

По его словам, вакцина отличается тем, что содержит три актуальные (на основе эпидемиологического анализа) для территории России серотипа.

В презентации, сопровождавшей выступление Борисевича, отмечается, что этот препарат не имеет аналогов в России. 16-валентная вакцина будет называться "Пневмонивс-16".

Кроме того, в ФМБА разработана вакцина и против менингококковой инфекции, она также отличается от тех препаратов, которые производятся в России, сказано в презентации. Помимо четырех известных полисахаридов, она содержит рекомбинантный белок B, "в отношении которого как раз актуальны и летальные исходы, и заболеваемость менингококковой инфекцией".

Эта 5-валентная вакцина против менингококковой инфекции будет называться "Менговакс-b", она не имеет аналогов в России. Получение регистрационного удостоверения на препарат ожидается в 2026 году, следует из презентации.