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Росрыболовство предложило продлить коммерческий запрет на вылов осетров в Каспийском море

Росрыболовство предложило продлить коммерческий запрет на вылов осетров в Каспийском море
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Росрыболовство предлагает прикаспийским странам продлить коммерческий запрет на вылов осетров в Каспийском море.

"Основная наша задача - продолжить коммерческий запрет на вылов осетровых, если мы говорим о самом ценном запасе Каспия ", - заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на XI Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что запрет этот был введен прикаспийскими странами в 2013 году

Как сообщил Шестаков, ихтиофауна Каспия насчитывает 150 видов, из них 30 - промысловые. "К сожалению, если говорим об осетровых, то часть из их видов уже утеряна, встречаются только единичные объекты, и, конечно, скорее всего, они уже не подлежат восстановлению. Даже в рамках тех усилий, которые предпринимают государства по воспроизводству водных биологических ресурсов", - сказал он, подчеркнув, что это аргумент в пользу сохранения запрета на коммерческий вылов.

По словам главы Росрыболовства, в настоящее время вылов осетровых на Каспии разрешен только в рамках научных исследований либо в рамках воспроизводства. "В России за последние годы осуществляется наибольший объем выпуска осетровых. Наша наука смогла провести молекулярно-генетическую идентификацию всех видов. Видим, что, например, по русскому осетру сейчас 80% запасов - это те мальки, которые были выпущены с заводов, занимающихся воспроизводством, - сообщил Шестаков. - По сути, если мы перестанем заниматься воспроизводством, то потеряем даже то, что сейчас имеем, если говорить об осетровых видах рыб".

Глава Росрыболовства также сообщил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами, очередная морская осетровая съемка состоится не позднее августа 2027 года. "Она будет синхронизирована по времени и самое главное - проведена по единой методике", - подчеркнул он.

Шестаков также высказался за продолжение взаимодействия в работе по воспроизводству осетров и выпуску молоди, а также по проведению рыбоохранных мероприятий. "Браконьерство есть, но у нас есть все возможности, для того, чтобы усилить противодействие ему, это одна из самых важных задач", - сказал он.

Комментируя прозвучавшие на форуме опасения по поводу обмеления Каспийского моря и повышения температуры воды в нем, Шестаков сказал: "Мы не можем повлиять на погоду, но мы можем повлиять на другие факторы, которые ограничивают наши способности по восстановлению запасов водных биоресурсов".

Как сообщалось, прикаспийские страны (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения) в декабре 2024 года продлили на 2025 год запрет на коммерческий вылов осетровых.

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, подписанным в Астрахани в сентябре 2014 года представителями всех прикаспийских стран. Весной 2016 года документ прошел ратификацию во всех странах-участницах и вступил в силу. Соглашение предусматривает возможность принятия комиссией решений, обязательных для исполнения государствами-участниками. Первая сессия комиссии состоялась в Баку в конце ноября 2017 года.

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги - с 2005 года.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых в Каспийском бассейне отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.

Илья Шестаков Каспийское море Росрыболовство
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