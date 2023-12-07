Принят закон о новых инструментах инвестирования для получения налоговых льгот в САР

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предоставляет международным холдинговым компаниям (МХК), являющимся резидентами отечественных специальных административных районов (САР), больше инструментов для осуществления инвестиций в обмен на предоставление пониженных налоговых ставок. Также документ обеспечивает "налоговую нейтральность" сделок по переходу российских бенефициаров на прямое владение акциями и долями экономически значимых компаний.

Инвестиции в обмен на льготы

Принятый документ (№330129-8) конкретизирует для МХК условия получения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным. По действующим правилам резиденты должны в течение трех лет проинвестировать не менее 300 млн руб. в строительство или реконструкцию объектов социально-культурной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной или инженерной инфраструктур на территории субъекта, где расположен САР (острова Русский и Октябрьский в Приморском крае и Калининградской области).

Поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые в начале апреля 2023 года внесли в Госдуму сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Андрей Епишин, Александр Шендерюк-Жидков, к уже упомянутым выше вариантам добавляют возможность передать в собственность субъекта РФ или муниципального образования, где расположен САР, машины (за исключением легковых автомобилей), оборудование, инструмент, инвентарь для использования на упомянутых объектах инфраструктуры. Еще одна опция: внести добровольные пожертвования организациям, созданным в целях поддержки строительства или реконструкции этих объектов. Компании смогут выбрать одну или сразу несколько форм инвестирования.

Сохранилась в законе и идея Минфина о предварительном согласовании МХК с региональными властями выбранной формы инвестиций. В документе говорится, что в течение месяца чиновники должны либо согласовать заявку компании, либо озвучить возражения.

Переезд в САР из столиц ради налоговой экономии усложнят

На этапе подготовки документа ко второму чтению в него была включена норма о расширении круга российских компаний, которым власти городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя – смогут блокировать получение статуса МХК при перерегистрации в САР. Власти этих городов смогут высказаться против, если вклад компании в поступления по налогу на прибыль в городской бюджет выше 0,1%, а не 1% как сейчас, хотя бы в одном из трех последних календарных лет. Для остальных регионов прежняя планка в 1% сохраняется.

Налоговая нейтральность перехода на прямое владение ЭЗО

Также на этапе второго чтения в документе оказались нормы, согласно которым сделки по передаче российским бенефициарам в прямое владение акций и долей в российских экономически значимых организациях (ЭЗО) или созданных по решению суда компаний не будут облагаться НДФЛ и налогом на прибыль. Аналогичный подход предложен и для случаев передачи актива не на имя подпавшего под зарубежные санкции бенефициара, а на иное лицо, в том числе компанию.

Принятые изменения в НК РФ предусматривают возможность при дальнейшей реализации акций и долей в ЭЗО или созданной по решению суда компании учитывать ранее понесенные расходы, что позволит уменьшить размер налогооблагаемого дохода. В качестве таких расходов закон предлагает принимать "документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы" на приобретение акций, долей иностранной холдинговой компании, которой принадлежала ЭЗО. Также допускается учет затрат, когда владение ЭЗО было выстроено через последовательную цепочку компаний.

Спецперечень офшорных зон для сохранения ряда налоговых льгот

На этапе второго чтения парламентарии внесли в документ нормы, позволяющие бизнесу сохранить в 2024-2026 годах часть ранее доступных ему налоговых льгот и преференций, которые предоставлялись при условии ненахождения его зарубежных структур в странах из перечня офшорных зон Минфина РФ и стали недоступны из-за расширения перечня с 40 до 91 страны с 1 июля 2023 года.

Согласно поправкам в НК РФ, для целей применения этих льгот Минфин РФ сформирует спецперечень офшорных территорий, который будет аналогичным действовавшему до 1 июля 2023 года. Благодаря этому, в частности, бизнес сможет сохранить право на освобождение и корректировку прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК), а также сможет применять нулевую ставку по налогу на прибыль организаций по полученным МХК дивидендам при соблюдении ряда условий.