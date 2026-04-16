ЦБ получит постоянное право определять "закрытые" для владельцев финорганизаций юрисдикции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 1208198-8, который на постоянной основе закрепляет за Банком России полномочие утверждать перечень государств и территорий, из которых не могут происходить владельцы и контролирующие лица российских финансовых организаций.

Среди авторов инициативы глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Как пишут авторы в пояснительной записке, до сентября 2023 года для этих целей в профильных законах использовался перечень офшорных зон Минфина, однако в июне 2023 года министерство его расширило, в итоге значительная часть некредитных финансовых организаций оказалась формально не соответствующей требованиям законодательства. Как подчеркивается в пояснительной записке, перечень Минфина изначально предназначался исключительно для целей налогообложения, тогда как ограничения в финансовом законодательстве нацелены на обеспечение прозрачности структур собственности.

В качестве временной меры совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года утвердил собственный перечень офшорных зон на период до конца 2023 года. Эта мера последовательно продлевалась на 2024-2026 годы. Внесенный законопроект переводит эту конструкцию с временной основы на постоянную.

Перечень ЦБ будет применяться при оценке владельцев страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных и паевых фондов, микрофинансовых организаций, форекс-дилеров, клиринговых организаций, организаторов торгов, операторов инвестиционных и финансовых платформ, операторов обмена цифровых финансовых активов, специализированных обществ и операторов по приему платежей. Отдельным блоком поправок аналогичное полномочие распространяется и на банковский сектор - для оценки прозрачности структуры собственности кредитных организаций, регулирования корреспондентских отношений с иностранными банками и формирования резервов до налогообложения.

Предусмотрен механизм координации с Минфином: при утверждении перечня или внесении в него изменений Банк России обязан направить проект в федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за выработку политики в сфере финансовых рынков, не менее чем за 15 календарных дней до даты утверждения. Речь идет именно об информировании, а не о согласовании.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.