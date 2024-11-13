Поиск

Законопроект о приеме в школу детей мигрантов внесут в Госдуму на следующей неделе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект об обязательном тестировании на знание русского языка при поступлении в школы детей мигрантов внесут в Госдуму на следующей неделе, заявила на пленарном заседании вице-спикер палаты Ирина Яровая.

"По поручению председателя палаты с учетом ваших предложений мы подготовили изменения в законодательство, устанавливающие обязательность тестирования несовершеннолетних при поступлении в общеобразовательные учреждения на знание русского языка и запрет на зачисление в школу без знания русского языка", - сказала она.

Она считает, что "это решение необходимо, чтобы выработать систему взаимоуважительного и направленного на обучение, а не на конфликты, процесса в образовательных учреждениях".

"Мы сейчас проходим доработку текста с правительством и будем готовы вносить его на следующей неделе", - сообщила Яровая.

"И надо сказать, правительство нас слышит, все предыдущие решения поддержаны правительством", - отметил спикер Думы Вячеслав Володин.

По его мнению, "только после сдачи тестов, экзаменов на знание русского языка можно допускать к обучению". Он отметил, что об этом просят избиратели, "а все иное вызывает напряжение в школах".

Вячеслав Володин Ирина Яровая правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мишустин заявил, что Россия с 1990 года сократила парниковые выбросы более чем вдвое

Мишустин заявил, что Россия с 1990 года сократила парниковые выбросы более чем вдвое

Военный суд отказался отпустить из СИЗО генерала Шамарина

Путин проведет во второй половине декабря прямую линию и большую пресс-конференцию

Путин проведет во второй половине декабря прямую линию и большую пресс-конференцию

В Севастополе при взрыве легковой машины погиб военный

Срок продажи квартир в России увеличился на треть

Срок продажи квартир в России увеличился на треть

Кузбасс в январе-сентябре сократил экспорт угля на 11%

Кузбасс в январе-сентябре сократил экспорт угля на 11%

Аналитики ЦМАКП предупредили о рисках стагфляции из-за высокой ставки ЦБ

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА над регионами России

Что произошло за день: вторник, 12 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });