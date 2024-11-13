Законопроект о приеме в школу детей мигрантов внесут в Госдуму на следующей неделе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект об обязательном тестировании на знание русского языка при поступлении в школы детей мигрантов внесут в Госдуму на следующей неделе, заявила на пленарном заседании вице-спикер палаты Ирина Яровая.

"По поручению председателя палаты с учетом ваших предложений мы подготовили изменения в законодательство, устанавливающие обязательность тестирования несовершеннолетних при поступлении в общеобразовательные учреждения на знание русского языка и запрет на зачисление в школу без знания русского языка", - сказала она.

Она считает, что "это решение необходимо, чтобы выработать систему взаимоуважительного и направленного на обучение, а не на конфликты, процесса в образовательных учреждениях".

"Мы сейчас проходим доработку текста с правительством и будем готовы вносить его на следующей неделе", - сообщила Яровая.

"И надо сказать, правительство нас слышит, все предыдущие решения поддержаны правительством", - отметил спикер Думы Вячеслав Володин.

По его мнению, "только после сдачи тестов, экзаменов на знание русского языка можно допускать к обучению". Он отметил, что об этом просят избиратели, "а все иное вызывает напряжение в школах".