Рособрнадзор поддержал идею тестировать знание языка детьми мигрантов перед школой

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Рособрнадзор концептуально поддерживает идею введения тестирования иностранных граждан на знание русского языка перед их приемом в школу; схему такого тестирования предстоит выработать, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Схему проведения такого тестирования, а также общие требования к нему предстоит выработать. Рособрнадзор не обладает информацией о возможных сроках принятия соответствующих решений", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о том, планируется ли разработка тестов по русскому языку для детей иностранцев перед их поступлением в российские школы.

5 ноября президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете по поддержке русского языка и других языков народов России, предложил выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком.

Кроме того, президент предложил на Совете закрепить уровни владения русским языком для мигрантов с учетом потребностей при трудоустройстве, повседневном общении, а также социальных и культурных норм поведения.

В ведомстве подчеркнули, что Рособрнадзор всегда открыт к обсуждению совершенствования процедуры проведения экзамена для иностранных граждан и работы с детьми-мигрантами.