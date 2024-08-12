С начала СВО производство танков в РФ увеличилось в 7,5 раз, авиабомб - в 55 раз

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил о многократном увеличении производства военной техники со времени начала спецоперации.

"К примеру, по танкам производство с начала конфликта увеличилось почти в 7,5 раз. По легкобронированным БМП, БТР, БМД - более чем в 4,5 раза. По высокоточным средствам поражения - в три раза. По боеприпасам для ствольной артиллерии в 15 раз. По авиабомбам в 55 раз", - сказал Алиханов в ходе форума "Армия-2024".

Он отметил, что выйти на эти цифры было бы невозможно без расширения производственных мощностей.

"В среднем по разной номенклатуре они увеличены, если сравнивать с 2021 годом - в пять раз. И это не предел, работы по стройке и монтажу оборудования ведутся в интенсивном режиме. Тем самым, через второй за десять лет виток техперевооружения ОПК мы существенно повышаем технологический уровень оборонки", - сказал министр.