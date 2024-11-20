В России огурцы с 12 по 18 ноября подорожали на 11,3%

Огурцы лидируют среди фруктов и овощей, которые подорожали в среднем на 4,1%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В России огурцы с 12 по 18 ноября подорожали в рознице на 11,3%, сообщил Росстат.

Это стало самым высоким показателем роста на рынке плодоовощной продукции, которая на минувшей неделе в целом подорожала на 4,1%.

Цены на помидоры выросли на 6%, капусту - на 4,7%, лук - на 4,4%, картофель - на 3,8%, свеклу - на 1,6%, морковь - на 1,3%, бананы - на 1,2%, яблоки - на 1%.

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,7 раза. Цены на лук повысились на треть, капусту - на 26%, свеклу - на 24,6%, яблоки - на 14,2%, морковь - на 10,2%, бананы - на 6,4%. Цены на огурцы, несмотря на рост, сейчас все еще ниже, чем в начале года, на 17,8%, помидоры - на 7,8%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в стране на 24,19%.