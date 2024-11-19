В Кремле заявили, что точных дат визита Путина в Индию еще нет

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Индию с визитом, но даты еще не определены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков индийскому агентству ANI.

"Я надеюсь, что скоро мы определимся с точными датами визита", - сказал он в видеоинтервью на английском языке.

Отвечая на вопрос об отношениях Пекина и Дели, Песков отметил, что Россия, как партнер Китая и Индии, готова внести свой вклад в улучшение отношений между двумя странами.

Говоря о возможной роли Индии в решении конфликта на Украине, пресс-секретарь президента заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди находится в контакте как с российской, так и с украинской стороной, а потому получает информацию "из первых рук" и может оценивать ситуацию объективно.