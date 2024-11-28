Президент РФ объявил о начале серийного производства "Орешника"

Президент РФ Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что началось серийного производство ракетного комплекса "Орешник".

Об этом он сказал на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, информируя своих коллег о ситуации вокруг СВО.

Он подчеркнул, что на продолжающиеся удары по РФ западными ракетами последует ответ, в том числе и этим вооружением, и добавил, что Минобороны и Генштаб России подбирают новые цели для ударов по Украине, это могут быть военные объекты и пункты принятия решений в Киеве.

"В конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных для поражения целей и создаваемых угроз для Российской Федерации", - сказал Путин.

Он также рассказал о характеристиках "Орешника".

"Десятки саморазделяющихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 махов. Это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4 тысяч градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура пять с половиной - шесть тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается по сути в пыль", - сказал Путин.

"Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты", - подчеркнул президент.

Он отметил, что, по мнению военных и технических специалистов, "в случае массированного и группового применения данных ракет, то есть, нескольких, в одном ударе, мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия", хотя оружием массового поражения "Орешник" конечно же не является".

"Во-первых, потому что, и это подтверждено испытанием 21 ноября, это оружие высокоточное, а во-вторых, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит и ядерного заражения после его применения", - пояснил Путин.

Глава государства подчеркнул, что "мы были вынуждены пойти на испытания в боевых условиях ("Орешника") в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей".

"Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет. И думаю, подобные аналоги появятся не скоро", - заявил Путин.

21 ноября президент России заявил, что ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник", цель пуска достигнута.