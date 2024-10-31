Минпромторг не планирует ужесточать условия допуска автомобилей к госзакупкам до 2027 года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ пока не планирует ужесточать действующие требования к уровню локализации автомобилей, участвующих в госзакупках, – в 2025-2026 годах они по-прежнему будут допускаться к торгам по достижении отметки в 3,2 тыс. локализационных баллов, сообщила пресс-служба министерства.

Регулятор подготовил проект изменений в постановление №719, которое устанавливает критерии отнесения продукции к локально произведенной в РФ, оценивая ее локализацию в баллах. В этом постановлении оговорены и условия допуска автомобилей к госзакупкам. Действующая редакция предполагает, что с 1 января 2025 года балльная планка допуска легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей к госзакупкам должна вырасти с нынешних 3,2 тыс. баллов до 4,5 тыс., а с 2026 года – до 5,5 тыс. для легковых машин и LCV и до 5,8 тыс. – для грузовых.

Но подготовленные Минпромторгом поправки предполагают, что планка повышаться не будет и в течение следующих двух лет останется на нынешнем уровне. "Предлагаемые изменения направлены на сохранение пороговых значений допуска продукции автомобильной промышленности к госзакупкам до конца 2026 года: не менее 3,2 тыс. баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, не менее 2,9 тыс. баллов для автобусов", - говорится в пресс-релизе Минпромторга.

Министерство отмечает, что в последующие годы подразумевается поэтапный рост данного показателя в среднем на 200-400 баллов в зависимости от сегмента.

"Пересмотр пороговых значений обусловлен в том числе изменениями в максимально допустимом количестве баллов, которые автопроизводители могут набрать за НИОКР, действующими с мая текущего года", - поясняют в пресс-службе Минпромторга.

Подготовленные регулятором поправки в постановление №719 также содержат технические корректировки по технологическим операциям и условиям в части некоторых компонентов – тяговых батарей, подрамников, свечей зажигания. Кроме того, они уточняют возможность применения механизма балльной оценки к автомобилям скорой медицинской помощи, произведенным на базовом транспортном средстве категории М3.

Проектом также предполагается сохранение условий допуска к действующим мерам господдержки на уровне текущего года для прицепной техники.