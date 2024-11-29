Белоусов заявил, что Договор РФ-КНДР призван снизить риск рецидива войны

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии.

Он (договор - ИФ) призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии. Внести позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе. Снизить риск рецидива войны на полуострове. И, безусловно, - заложить основу для построения новой евразийской системы безопасности", - сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Корейской Народно-Демократической Республики Но Гван Чхолем в Пхеньяне в пятницу.

При этом министр обороны РФ отметил, что ключевую роль в укреплении российско-корейских отношений играют доверительные контакты лидеров двух стран.

По его оценке, "итоги исторической встречи президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне этого года продемонстрировали высочайший уровень взаимного доверия".

А также, подчеркнул Белоусов, итоги этой встречи продемонстрировали "обоюдное стремление наших стран к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки".

"Важнейшим результатом саммита стало подписание нового основополагающего межгосударственного документа - Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве", - отметил министр обороны России.

Он поздравил коллегу с назначением на должность главы военного ведомства, которое состоялось в октябре текущего года.

"Рад встрече и личному знакомству с вами. Хочу поблагодарить за приглашение посетить Пхеньян и оказанное гостеприимство", - сказал Белоусов.

"Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика, - подчеркнул он, - добрые соседи и давние друзья".