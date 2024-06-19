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Официальная церемония встречи Путина с Ким Чен Ыном началась в Пхеньяне

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Официальная часть государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР началась в Пхеньяне с церемонии встречи с лидером Кореи Ким Чен Ыном.

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними - представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента РФ Владимира Путина. Российский лидер вышел из машины, главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем пожали руки членам делегаций.

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Кроме того, они приветствовали почетный караул. Прозвучали гимны России и КНДР, перед главами государств промаршировали бойцы рот почетного караула сухопутных, военно-морских и военно-воздушных видов вооруженных сил КНДР. Под приветственные возгласы и крики многочисленных участников торжества Путин и Ким Чен Ын сели в лимузин марки Mercedes с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная". В это время в небо полетели воздушные шары и начался салют.

Площадь громкими криками приветствовала Путина и Ким Чен Ына во время их проезда. Самые маленькие участники церемонии тоже размахивали воздушными шарами и флагами России и КНДР.

В состав российской делегации на церемонии встречи вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Как ранее рассказал помощник главы российского государства, именно в ходе этой беседы, к которой могут быть подключены те или иные члены делегаций, будут обсуждаться наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы.

Фактически общение Путина и Ким Чен Ын началось с первых минут прибытия российского президента в Пхеньян. В ночь на среду лидер КНДР лично встречал Путина у трапа самолета. Они тепло поприветствовали другу друга, обнявшись, после чего девушка в национальном корейском костюме преподнесла президенту РФ букет.

Дойдя до машин кортежа, лидеры приостановившись оживленно что-то обсуждали некоторое время, затем Путин пригласил Ким Чен Ына в свой президентский "Аурус". Однако возникла заминка, когда каждый попытался пропустить другого первым в машину. В итоге президент РФ первым занял в лимузине пассажирское место справа, лидер КНДР - слева, и кортеж в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов покинул аэропорт.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал "Интерфаксу", что Ким Чен Ын сопроводил Путина до его резиденции, пожелав доброй ночи.

Ким Чен Ын КНДР Пхеньян Владимир Путин
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