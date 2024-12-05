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Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является бессрочным

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Новый договор между РФ и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве является бессрочным.

"Настоящий договор действует бессрочно", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

В нем также отмечается, что если одна из сторон намерена прекратить действие договора, то она должна уведомить другую сторону в письменной форме. Действие договора прекращается через год после получения уведомления.

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Согласно четвертой статье документа, "в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики".

Кроме того, в восьмой статье договора указывается, что "стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности".

Также договор предусматривает совместные исследования в космической области, атомной энергетике и сфере информационных технологий.

"Стороны развивают обмены и сотрудничество, а также активно поощряют совместные исследования в области науки и технологий, включая такие сферы, как космос, биология, мирная атомная энергия, искусственный интеллект, информационные технологии и иные", - говорится в документе.

Ранее в МИД РФ сообщили, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу.

Как заявили на Смоленской площади, 4 декабря состоялся обмен грамотами о ратификации договора, заместители глав МИД двух стран Андрей Руденко и Ким Чжон Гю подписали протокол об обмене ратификационными грамотами.

"Таким образом, в соответствии со статьей 22 Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года - даты обмена ратификационными грамотами", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в четверг.

КНДР
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