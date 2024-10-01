Минфин не видит оснований для отмены экспортной пошлины на коксующийся уголь ранее 2025 г.

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ не видит оснований для отмены курсовой экспортной пошлины на коксующийся уголь ранее 2025 года, заявил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Пока оснований не видели обнулять пошлину. Нужно изучить финансовые показатели отрасли за третий квартал и там принимать решения", - сказал он, напомнив, что курсовые экспортные пошлины были введены до конца 2024 года.

На прошлой неделе замминистра энергетики Сергей Мочальников заявил, что Минэнерго РФ выступает за отмену экспортной пошлины на коксующийся уголь и обратилось с соответствующим предложением в Минэкономразвития.

"В условиях низких мировых цен на уголь Минэнерго поддерживает обнуление пошлины. Соответствующее обращение с нашими расчетами мы направили в министерство экономического развития. Ждем приглашения на комиссию по таможенно-тарифному регулированию", - сказал он журналистам в кулуарах РЭН.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров, в том числе уголь, была введена правительством с 1 октября 2023 г. до конца 2024 г. Ставка пошлины при курсе 80-85 руб./$1 составляет 4%, при 85-90 руб./$1 - 4,5%, при 90-95 руб./$1 - 5,5%, при 95 руб./$1 и более - 7%.

В конце декабря 2023 г. уголь был освобожден от экспортной пошлины. Позже правительство вернуло ее с 1 марта 2024 г. Предполагалось, что решение будет действовать до 28 февраля 2025 г., но в мае пошлина на энергетический уголь и антрацит снова была отменена на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. В конце августа отмена пошлины на эти виды угля была продлена до декабря 2024 г.