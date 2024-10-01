Поиск

Минфин не видит оснований для отмены экспортной пошлины на коксующийся уголь ранее 2025 г.

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ не видит оснований для отмены курсовой экспортной пошлины на коксующийся уголь ранее 2025 года, заявил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Пока оснований не видели обнулять пошлину. Нужно изучить финансовые показатели отрасли за третий квартал и там принимать решения", - сказал он, напомнив, что курсовые экспортные пошлины были введены до конца 2024 года.

На прошлой неделе замминистра энергетики Сергей Мочальников заявил, что Минэнерго РФ выступает за отмену экспортной пошлины на коксующийся уголь и обратилось с соответствующим предложением в Минэкономразвития.

"В условиях низких мировых цен на уголь Минэнерго поддерживает обнуление пошлины. Соответствующее обращение с нашими расчетами мы направили в министерство экономического развития. Ждем приглашения на комиссию по таможенно-тарифному регулированию", - сказал он журналистам в кулуарах РЭН.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров, в том числе уголь, была введена правительством с 1 октября 2023 г. до конца 2024 г. Ставка пошлины при курсе 80-85 руб./$1 составляет 4%, при 85-90 руб./$1 - 4,5%, при 90-95 руб./$1 - 5,5%, при 95 руб./$1 и более - 7%.

В конце декабря 2023 г. уголь был освобожден от экспортной пошлины. Позже правительство вернуло ее с 1 марта 2024 г. Предполагалось, что решение будет действовать до 28 февраля 2025 г., но в мае пошлина на энергетический уголь и антрацит снова была отменена на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. В конце августа отмена пошлины на эти виды угля была продлена до декабря 2024 г.

Алексей Сазанов Минэнерго РФ Сергей Мочальников Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 6,3%

Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против РФ

Wildberries и группа Russ завершили объединение

Wildberries и группа Russ завершили объединение

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал ниже критической отметки впервые с апреля 2022 г.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал ниже критической отметки впервые с апреля 2022 г.

В ЦБ РФ заявили о "неожиданных моментах" в проекте федерального бюджета

Проект трехлетнего бюджета внесен в Госдуму. Обобщение

Маткапитал может составить 676 тыс. руб. на первого ребенка и 893 тыс. руб. на второго

Маткапитал может составить 676 тыс. руб. на первого ребенка и 893 тыс. руб. на второго
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });