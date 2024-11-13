Власти Кузбасса ожидают снижения цены на уголь в 2025 году еще на 12%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Рыночные цены на уголь в 2025 году могут снизиться на 12%, сообщил министр финансов Кемеровской области Игорь Малахов на публичных слушаниях по проекту бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

"На 2025 год тенденция снижения цены на уголь сохраняется, и прогнозируемое снижение за тонну как по коксующимся, так и по энергетическим углям составит 12%", - сказал он.

Он отметил, что мировые цены на уголь снижаются уже два года подряд.

"Средняя цена на энергетический уголь за 10 месяцев снизилась на 12% и составила $106 за тонну. Что касается коксующего угля, то тут на сегодняшний день снижение на 13%, (цена - ИФ) составляет $248 за тонну", - сказал министр.

Он также добавил, что средняя цена на энергетический уголь Австралии за 10 месяцев текущего года упала на 25%, и "в конце октября фьючерсы на уголь торговались по цене $147 за тонну".