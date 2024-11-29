Росптицесоюз ждет производства в стране в 2024 году яиц и мяса птицы на уровне 2023 года

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российские птицеводы в 2024 году сохранят производство мяса птицы и яиц на уровне 2023 года, в 2025 году могут увеличить его на 3%, спрогнозировала заместитель гендиректора Росптицесоюза Елена Степанова на конференции "Агротренды России 2024-2025".

"В этом году объемы производства сохраняются на уровне прошлого года. По предварительной оценке, в 2025 году видим незначительный рост - в пределах 3% и по мясу, и по яйцам", - сказала она.

Как сказано в ее презентации, в 2024 году производство мяса птицы в хозяйствах всех категорий оценивается в 5,46 млн тонн (в убойном весе) против 5,34 млн тонн в 2023 году. Прогноз на 2025 год составляет 5,61 млн тонн. Производство яиц в этом году составит 46,44 млрд штук против 46,66 млрд годом ранее. В 2025 году оно оценивается в 47,8 млрд штук.

В том числе предполагается, что сельхозорганизации в 2024 году произведут 5,08 млн тонн мяса птицы и 38,49 млрд яиц против соответственно 4,96 млн тонн и 38,46 млрд штук. Прогноз по мясу птицы на 2025 год составляет 5,2 млн тонн, по яйцам - 39,5 млрд штук.

Оценивая перспективы отрасли в связи с задачей по увеличению производства на 25% к 2030 году по сравнению с 2021 годом, Степанова заявила, что за этот период, по расчетам, "необходимо будет осуществить прирост по яйцу более чем на 9 млрд штук, по мясу птицы - более чем на 1 млн тонн". "Это очень существенные цифры. Этот прирост к 2030 году позволит повысить производство на душу населения по мясу птицы на 10 кг, по яйцам - на 100 штук. Мы рассчитываем, что этот прирост будет еще направлен и на решение вопроса по наращиванию экспорта, - сказала она. - Здесь важно регулировать рынок, чтобы соблюдались интересы и производителей, и экспортеров".

По прогнозу союза, в 2030 году производство мяса птицы в хозяйствах всех категорий может составить 6,26 млн тонн, в том числе в сельхозорганизациях - 5,86 млн тонн, яиц - соответственно 54 млрд и 45,6 млрд штук.

При этом Степанова обратила внимание на то, что стоимость инвестпроектов, которые должны обеспечить этот прирост, растет.

По данным Росптицесоюза, мясо птицы в структуре производства мяса в стране занимает 44%. Вместе с яйцами оно обеспечивает более 35% рынка белковой продукции.