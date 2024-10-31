В РФ прогнозируют дальнейший рост производства яиц в ближайшие месяцы

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Производство яиц в РФ в сентябре-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 3%, в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится, прогнозируют в Росптицесоюзе.

"Тенденция роста производства продукции на ближайшие период будет сохраняться, что позволит обеспечить стабильность цен на рынке птицеводческой продукции", - заявила в четверг журналистам гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов со своей стороны отметил, что яйца являются продуктом с выраженной сезонностью, а потому текущие ценовые колебания являются обычными. "Мы не видим предпосылок для существенного роста стоимости, при этом необходимо отметить, что оптовые цены сейчас гораздо ниже цен первого полугодия текущего года", - сказал он.

Как сообщил накануне Росстат, с 22 по 28 октября рост цен на яйца замедлился и составил 0,6% (0,7% неделей ранее). По сравнению с началом года нынешние цены ниже на 18,2%.

Производство яиц в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в сентябре выросло на 1,5%, до 3,9 млрд штук. В январе-сентябре оно составило 34,9 млрд штук, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но годовые темпы снижения производства замедлились, по итогам января-августа они были на уровне 1,8%.

Птицефабрики в сентябре продали 2,8 млрд яиц, что на 0,2% больше, чем год назад.

По данным Минсельхоза на 30 октября, отпускные цены на яйца первой и второй категорий с начала года снизились на 19,2% и 24,8% соответственно, до 76,4 и 62,5 рубля за десяток.

Сославшись на информацию Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Минсельхоз сообщил, что 80% яиц поступает в торговые сети по долгосрочным договорам, "что также способствует стабильности ценообразования".

В ведомстве считают ситуацию на рынке яиц стабильной, предложение в полной мере удовлетворяет спрос.