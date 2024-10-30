ВС РФ признал законными пожизненные сроки экс-сенатору Арашукову и его отцу

Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков (справа налево) во время оглашения приговора в Мосгорсуде Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ признал законным приговор по уголовному делу об убийствах и преступном сообществе, по которому к пожизненному лишению свободы были приговорены бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец – экс-советник генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговор Московского городского суда от 27 декабря 2022 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 29 сентября 2023 года в отношении Арашуковых оставлены без изменений, кассационные жалобы – без удовлетворения", - сообщили в суде.

Защита Арашуковых настаивала на незаконности судебных актов, вынесенных по делу, и просила ВС отменить их.

Приговоры

Мосгорсуд в декабре 2022 года на основании вердикта присяжных заседателей приговорил Арашуковых к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

По тому же приговору бывшего первого замруководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбека Булатова и экс-начальника республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимура Бетуганова суд приговорил каждого к 22 годам колонии строгого режима.

Бывшему следователю по особо важным делам главка СК по КЧР Андрею Филиппову суд назначил шесть лет шесть месяцев колонии общего режима, Гузеру Хашукаеву, экс-директору филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и единственному признавшему вину фигуранту дела – пять лет колонии общего режима.

По решению апелляционной инстанции, Филиппов был освобожден за фактическим отбытием наказания в период нахождения под стражей.

В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты признаны виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), организации убийств (ч. 3 ст. 33 - п.п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), оказании давления на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и ряде других преступлений.

Фабула дела

Согласно фабуле дела, Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.

Как установило следствие, убийства Арашуков организовал по поручению отца, поскольку жертвы якобы могли помешать функционированию деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим.

Также, согласно обвинению, экс-сенатор повлиял на Булатова и Бетуганова для сокрытия своих преступлений.

Кроме того, следствие вменило экс-сенатору ложный донос о пытках сотрудниками правоохранительных органов Хашукаева.

В свою очередь, Арашукову-старшему следствие вменило организацию преступного сообщества и хищение газа более чем на 4,4 млрд руб.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. Экс-сенатора задержали прямо на заседании Совета Федерации.

Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Инициаторами "заказа" экс-сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.

В октябре 2024 года стало известно, что Рауф Арашуков стал фигурантом нового уголовного дела – об особо крупной взятке в 3 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), которую он, как считает следствие, передал сотрудникам колонии "Черный дельфин" "в целях создания для себя благоприятных условий отбывания наказания". Защита Арашукова считает, что информация о новом деле была намеренно опубликована следствием в преддверии процесса в Верховном суде.