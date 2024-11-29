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Песков не стал комментировать сообщения СМИ о прилете Асада в Москву

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву на фоне обострения ситуации вокруг Алеппо.

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"Мне нечего сказать по этому вопросу", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать сообщения телеграм-каналов и СМИ о прилете Асада в РФ.

"Что касается ситуации вокруг Алеппо, то это посягательство на суверенитет Сирии", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.

"Мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе, восстановили конституционный порядок", - заявил Песков.

Ранее сообщалось о боях вооружённых сил Сирии с антиправительственными формированиями в провинциях Алеппо и Идлиб.

Дмитрий Песков Башар Асад Сирия Алеппо
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