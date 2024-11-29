Иран заверил сирийские власти в поддержке в борьбе с антиправительственными группировками

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу в ходе телефонного разговора заверил своего сирийского коллегу Бассама ас-Сабага в поддержке Тегераном сирийского правительства на фоне атак отрядов антиправительственных группировок, сообщает агентство "Тасним".

"Министр иностранных дел Ирана заверил, что Тегеран будет поддерживать сирийское правительство и народ в борьбе с террористическими группировками, которые начали вторжение в города и деревни в провинции Алеппо", - информирует "Тасним".

По данным агентства, Аракчи назвал активизацию деятельности антиправительственных группировок в Сирии "частью заговора, который разработали США и Израиль после того, как сионистский режим потерпел поражение от боевиков сопротивления в Ливане и Палестине".

Со своей стороны, ас-Сабаг, сообщает "Тасним", подчеркнул, что сирийское правительство и народ "решительно борются с террористическими группировками" и "Дамаск не позволит террористам и их спонсорам достичь своих зловещих целей".

Ранее в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на источники сообщило, что отряды сирийских антиправительственных группировок, начавших на этой неделе атаку на северо-западе Сирии, накануне появились примерно в 1 км от предместий города Алеппо.

После ночных боев антиправительственные силы приблизились к Новому Алеппо – одному из пригородов.

Накануне сирийские и турецкие СМИ сообщали о боях вооруженных сил Сирии с антиправительственными формированиями в провинциях Алеппо и Идлиб.

Однако, по информации телеканала "Аль-Маядин", в четверг сирийские военные начали контрнаступление на юго-востоке провинции Идлиб с целью вернуть утраченные ранее позиции. Операция сопровождалась ракетными ударами, которые должны помешать напавшим вернуться на важнейшие позиции. Также шел интенсивный ракетный обстрел командного центра неприятеля, возглавляемого террористической организацией "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), западнее Алеппо и линий снабжения к югу от Идлиба.

Активные бои шли в провинции Алеппо – в районе городов Анадан и Хан аль-Асал, соответственно севернее и западнее административного центра провинции. Сирийская авиация атаковала командный пункт врага на окраине города Мари на севере провинции Алеппо, нанеся серьезный ущерб антиправительственным силам, отмечает "Аль-Маядин".

В провинции Идлиб, по информации телеканала, группировки не смогли продвинуться дальше к международному шоссе M5, которое соединяет Дамаск и Алеппо. Сирийская оппозиция также пытается пробиться к деревне Хан ас-Сабиль, но ее удерживают войска.

В четверг замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1 ранга Олег Игнасюк сообщил, что незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб.

"Сирийская Арабская Армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России. За прошедшие сутки атакующие террористические организации понесли существенные потери в технике и личном составе. Уничтожено не менее 400 боевиков", - сообщил он.