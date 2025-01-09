Минпромторг предложил включить автоэлектронику в эксперимент по маркировке

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает с 28 февраля 2025 года включить автомобильные радиоэлектронные компоненты в эксперимент по маркировке электроники. Проект соответствующего постановления правительства разработан и опубликован министерством на regulation.gov.ru.

Помимо автоэлектроники эксперимент предлагается с 31 мая 2025 года распространить на электронные системы доставки никотина и устройства нагревания табака.

Проектом постановления Минпромторг предлагает продлить сроки проведения эксперимента по маркировке радиоэлектроники до 31 мая 2026 года (сейчас - до конца августа 2025 года).

Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции проводится в России с 1 декабря 2023 года. На момент запуска эксперимента в него были включены только розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника (всего 15 видов продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС), а завершить его планировалось до 31 августа 2023 года. Позднее правительство приняло решение о расширении эксперимента: с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года в пилоте по маркировке принимают участие ноутбуки, смартфоны и телефоны, с 1 июля 2024 года до 31 августа 2025 года - печатные платы.