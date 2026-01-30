Радиолокационные спутники ДЗЗ "Кондор-ФКА" №3 и №4 запустят в 2029 и 2030 годах

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Радиолокационные спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Кондор-ФКА" №3 и №4 будут запущены на орбиту в 2029 и 2030 годах, сообщил журналистам в кулуарах Королевских чтений генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

"Аппараты третий и четвертый в изготовлении находятся. Запуск третьего предусматривается в 2029 году и в 2030-м четвертый. Всё в соответствии с контрактами, планами "Роскосмоса"", - сказал он.

Пуски планируются с космодрома Восточный.

Первый аппарат серии "Кондор-ФКА" был запущен с космодрома Восточный 27 мая 2023 года. Второй спутник был выведен на орбиту 30 ноября 2024 года.

По данным "Роскосмоса", минимально необходимый состав комплекса - два спутника. 28 декабря 2024 года в госкорпорации сообщили, что к 2030 году намечен вывод на орбиту двух радиолокационных спутников серии "Кондор-ФКА".

Спутники "Кондор-ФКА" (разработчик ВПК "НПО машиностроения") предназначены для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.