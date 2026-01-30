Поиск

Радиолокационные спутники ДЗЗ "Кондор-ФКА" №3 и №4 запустят в 2029 и 2030 годах

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Радиолокационные спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Кондор-ФКА" №3 и №4 будут запущены на орбиту в 2029 и 2030 годах, сообщил журналистам в кулуарах Королевских чтений генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

"Аппараты третий и четвертый в изготовлении находятся. Запуск третьего предусматривается в 2029 году и в 2030-м четвертый. Всё в соответствии с контрактами, планами "Роскосмоса"", - сказал он.

Пуски планируются с космодрома Восточный.

Первый аппарат серии "Кондор-ФКА" был запущен с космодрома Восточный 27 мая 2023 года. Второй спутник был выведен на орбиту 30 ноября 2024 года.

По данным "Роскосмоса", минимально необходимый состав комплекса - два спутника. 28 декабря 2024 года в госкорпорации сообщили, что к 2030 году намечен вывод на орбиту двух радиолокационных спутников серии "Кондор-ФКА".

Спутники "Кондор-ФКА" (разработчик ВПК "НПО машиностроения") предназначены для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.

Восточный Роскосмос Кондор-ФКА Александр Леонов НПО машиностроения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяников

В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

 В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

Рубль в пятницу заметно опустился в паре с юанем

ЦБ РФ повышает с 40% до 100% надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний

 ЦБ РФ повышает с 40% до 100% надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний

Цены на какао-бобы опустились ниже $4000 за тонну впервые с 2023 года

 Цены на какао-бобы опустились ниже $4000 за тонну впервые с 2023 года

Россия и Индия в рамках проекта BrahMos ведут работы по гиперзвуковым технологиям

Российский бизнес RBI в 2025 году получил убыток из-за списаний

Brent подешевела до $69,74 за баррель

Apple увеличила квартальную выручку на 16%

 Apple увеличила квартальную выручку на 16%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8285 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });