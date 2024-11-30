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Путин подписал закон о запрете продажи детям потенциально опасных газосодержащих товаров

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, которые могут использоваться для токсикомании, сообщил официальный портал правовой информации.

Устанавливается запрет на продажу, в том числе, дистанционным способом несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Перечень таких товаров и порядок его формирования будет устанавливать правительство РФ.

Вводится также запрет на распространение среди детей информации, способной вызвать у них желание употребить сжиженные углеводородные газы, содержащиеся в потенциально опасных газосодержащих товарах бытового назначения, или их пары.

Как ранее отмечали в Госдуме, речь идет, в частности, о баллончиках для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плитах.

Закон после принятия вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Владимир Путин
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