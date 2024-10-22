Выпавших в Центральном Черноземье осадков пока недостаточно для вегетации озимых

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - До 65% месячной нормы осадков выпало в некоторых регионах Центрально-Черноземной области (ЦЧО), что способствовало началу вегетации, необходимой для озимых, но пока выпавших осадков недостаточно, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За вторую декаду выпали осадки в Центрально-Черноземных регионах, количество осадков составило от 19 до 30 мм. Это означает, что примерно от 40% до 65% от месячной нормы выпало осадков. Это хорошо, это означает, что вегетация началась, но пока еще все-таки осадков недостаточно", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что преимущественно осадки были во второй декаде месяца. Предварительно, в третьей декаде пока необходимых осадков не ожидается, "но то, что они уже выпали, это уже позитивный факт", добавил Вильфанд.

Ранее он сообщал, что ЦЧО в начале октября выпали небольшие осадки, что способствовало пополнению влаги в почве, но не помогло убрали ее сильный дефицит. В течение сентября, как напоминал он, в ЦЧО "не было никаких осадков".

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила "Интерфаксу", что сев озимых в этом году из-за недостатка влаги проходит очень тяжело.

"Сев проходит очень тяжело. Посеять мы планируем 20 млн га, как в прошлом году. Но сеем практически в песок", - сказала Лут.

По ее словам, дождя в ряде регионов, где располагаются посевы озимых, нет "где-то с апреля". "Сеем просто в песок в надежде, что пойдет дождь. Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь Илье (Илья-пророк в народной традиции считается повелителем грома, небесного огня, дождя, урожая и плодородия - ИФ). Всех призываю", - сказала Лут.

При этом министр подчеркнула, что 20 млн га озимых будут посеяны. "Вопрос в том, что будет дальше со всходами, вегетация растений будет зависеть от наличия воды, дождей", - сказала она.