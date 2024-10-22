Поиск

Выпавших в Центральном Черноземье осадков пока недостаточно для вегетации озимых

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - До 65% месячной нормы осадков выпало в некоторых регионах Центрально-Черноземной области (ЦЧО), что способствовало началу вегетации, необходимой для озимых, но пока выпавших осадков недостаточно, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За вторую декаду выпали осадки в Центрально-Черноземных регионах, количество осадков составило от 19 до 30 мм. Это означает, что примерно от 40% до 65% от месячной нормы выпало осадков. Это хорошо, это означает, что вегетация началась, но пока еще все-таки осадков недостаточно", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что преимущественно осадки были во второй декаде месяца. Предварительно, в третьей декаде пока необходимых осадков не ожидается, "но то, что они уже выпали, это уже позитивный факт", добавил Вильфанд.

Ранее он сообщал, что ЦЧО в начале октября выпали небольшие осадки, что способствовало пополнению влаги в почве, но не помогло убрали ее сильный дефицит. В течение сентября, как напоминал он, в ЦЧО "не было никаких осадков".

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила "Интерфаксу", что сев озимых в этом году из-за недостатка влаги проходит очень тяжело.

"Сев проходит очень тяжело. Посеять мы планируем 20 млн га, как в прошлом году. Но сеем практически в песок", - сказала Лут.

По ее словам, дождя в ряде регионов, где располагаются посевы озимых, нет "где-то с апреля". "Сеем просто в песок в надежде, что пойдет дождь. Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь Илье (Илья-пророк в народной традиции считается повелителем грома, небесного огня, дождя, урожая и плодородия - ИФ). Всех призываю", - сказала Лут.

При этом министр подчеркнула, что 20 млн га озимых будут посеяны. "Вопрос в том, что будет дальше со всходами, вегетация растений будет зависеть от наличия воды, дождей", - сказала она.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Осужденный экс-сенатор Арашуков стал фигурантом дела о взятке в 3 млн рублей

Осужденный экс-сенатор Арашуков стал фигурантом дела о взятке в 3 млн рублей

Полноценного вступления в БРИКС новых участников в 2024 году не планируется

Полноценного вступления в БРИКС новых участников в 2024 году не планируется

ЦБ поддерживает уже принятые решения по снижению порога продажи валютной выручки

ЦБ поддерживает уже принятые решения по снижению порога продажи валютной выручки

Минимальный порог free float для второго уровня листинга "Мосбиржи" с апреля повысится до 5%

Банк России хочет расширить список инсайдерских должностей

Минсельхоз заявил о полной обеспеченности рынка сливочным маслом

Минсельхоз заявил о полной обеспеченности рынка сливочным маслом

Пожар произошел на предприятии "Биохим" в Тамбовской области после атаки БПЛА

Львова-Белова назвала единичными случаи возвращения детей на Украину и в Россию

Львова-Белова назвала единичными случаи возвращения детей на Украину и в Россию

Два спиртзавода повреждены при атаке дронов на Тульскую область

Британский журналист получил временное убежище в России

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });