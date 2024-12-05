Патрушев назвал ситуацию с посевами озимых не очень хорошей, но и не критичной

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с посевами озимых культур в РФ в этом году не очень хорошая, но не критичная, считает вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"Будущий урожай пока сложно прогнозировать, только отсеяли озимые. Они в не очень хорошем состоянии. Будем пересеивать яровыми", - заявил Патрушев "Интерфаксу" в кулуарах Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

При этом он подчеркнул, что "никакой критичности" в этом не видит. "Но надо работать с этим", - добавил вице-премьер.

Патрушев напомнил, что для внутреннего потребления РФ необходимо 90 млн тонн зерна в год. "Эту потребность мы точно закроем и будем еще экспортировать", - сказал он.

По данным Росгидромета, доля посевов в плохом и невзошедшем состоянии в 2024 году составляет 37% против 4% год назад. Доля посевов в удовлетворительном состоянии выросла до 32% с 22%, в хорошем - упала до 32% с 74%.

Озимый сев в этом году сопровождался сильной засухой в ряде регионов, которые являются основными производителями озимого зерна.