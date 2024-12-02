Лимиты по семейной и IT-ипотеке могут установить сразу до 2030 года

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Лимиты по льготным ипотечным программам могут установить на весь срок их действия, заявил заместитель генерального директора АО ДОМ.РФ Алексей Ниденс в понедельник.

"Наша цель - чтобы понятие лимита вообще ушло куда-то в техническую плоскость, как это и было на старте программ. Предлагаем следующий механизм: раз у нас программа работает до 2030 года, в идеале и лимит должен быть установлен до 2030 года. Соответственно, несколько лет это понятие вообще никого не затрагивает", - сказал Ниденс в рамках дискуссии "Год семьи: итоги в недвижимости" в рамках Domclick Digital Forum.

Он напомнил, что так работает "Дальневосточная" ипотека, где установлен лимит до 2030 года. На сегодня уровень исчерпания лимита банкам по этой программе ниже 50%.

"Наша цель, чтобы то же самое было сделано и по семейной ипотеке, и по IT-ипотеке", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что механизм планируется запустить в ближайшее время.

"Надеюсь, что первая итерация будет сделана уже в этом году, ну и дальше вместе с профессиональным сообществом будем это обсуждать", - добавил Ниденс.

В свою очередь директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев добавил, что "соответствующие изменения подготовлены и направлены в правительство относительно семейной программы".

"Будет установлен общий лимит. Пока мы его устанавливаем на 2025 год, поскольку для того чтобы нам определить и посчитать горизонт 2030 года, в любом случае нужно посмотреть итоги 2024 года, посмотреть, что у нас будет с ключевой ставкой", - пояснил Яковлев.

Он заверил, что сообщения об исчерпании лимитов в этом случае появятся "только если у нас закончится лимит уже в целом по всей программе".

Вопрос лимитов по программе поднимается уже не первый раз. Сообщалось, что Минфин и ДОМ.РФ совместно работают над улучшением механизма по перераспределению лимитов между банками для льготной ипотеки.

Ранее также стало известно, что российским банкам дополнительно выделили 350 млрд рублей на "Семейную ипотеку". Лимиты по программе выросли с 5,9 до 6,25 трлн рублей. В этом году на программу выделено 290 млрд рублей бюджетных ассигнований, из резервного фонда правительства - 142 млрд рублей.

Как уточняется на сайте Минфина, финансирование на 2025-й и плановый период 2026-2027 гг. предусмотрено в объеме 1 трлн 449,4 млрд рублей (в 2025 году - 637 млрд рублей, в 2026 году - 454,1 млрд рублей, в 2027 году - 358,3 млрд рублей).