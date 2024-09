Законодатели могут повысить до 60 тысяч рублей максимальную сумму беспроцентной рассрочки

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Законодатели обсуждают повышение в четыре раза лимита на приобретение товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю, сказал "Интерфаксу" в кулуарах XXI Международного банковского форума председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В августе группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму поправки о регулировании сервисов беспроцентной рассрочки.

Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) установлен в 15 тыс. рублей. Если сумма превысит этот порог, оператор будет обязан направить информацию в БКИ.

"Мы либо увеличим до 60 тысяч рублей, либо вообще рассрочку беспроцентную уберем из этого регулирования. (...) Пока склоняемся к 60 тысячам", - сказал Аксаков.

Согласно законопроекту, оператором сервиса рассрочки может быть как юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, так и банк или микрофинансовая организация. Минимальный размер капитала оператора сервиса рассрочки составит 5 млн рублей.

Законопроект наделяет ЦБ полномочиями регулировать деятельность BNPL-сервисов, осуществлять контроль и надзор за соблюдением ими законодательства, собирать их отчетность, а также вести реестр операторов сервиса рассрочки.

Оператор будет обязан утвердить правила предоставления услуг и разместить их в местах обслуживания пользователей и на своем официальном сайте.

Согласно документу, максимальный срок рассрочки с 1 декабря 2025 года (дата вступления в силу закона) составит 6 месяцев, а с 1 декабря 2027 года не сможет превышать 4 месяца.

Операторы BNPL-сервисов не смогут привлекать денежные средства физических лиц (исключение делается в тех случаях, когда операторами являются банки или МФО), а также взимать с клиента комиссии за оказание услуг по договору рассрочки.

Подготовленные поправки в законодательство также запрещают продавцу устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены в зависимости от использования потребителем сервиса рассрочки или оплаты в рассрочку либо через определенное время, что не позволит устанавливать скрытые проценты за рассрочки от продавцов и операторов сервиса рассрочки.

C помощью сервисов BNPL (buy now, pay later) покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счет, без комиссий и длительных ожиданий. Многие крупные банки и финтехкомпании уже запустили сервисы BNPL, в частности это сделали Т банк, Сбербанк, Альфа-банк и "Яндекс".