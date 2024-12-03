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В Кремле внимательно следят за происходящем в Сеуле

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают тревожной ситуацию в Южной Корее в связи с введением там военного положения и внимательно наблюдают за развитием событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", следят ли в Кремле за событиями в Южной Корее, где объявлено военное положение, и какую реакцию вызвала эта новость.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". В связи с этим была запрещена работа парламента, региональных органов власти, политических партий. Доступ к Национальной Ассамблее в Сеуле был заблокирован, однако туда пускали депутатов, сотрудников и журналистов.

Военные вошли на территорию парламентского комплекса. Военнослужащие вступили в столкновения с большой группой людей, пытавшейся преградить им проход. Еще больше людей собралось снаружи комплекса и вступили в конфронтацию с полицейскими и охраной. Сообщалось, что военные заходили непосредственно в здание парламента. Над районом были замечены три военных вертолета.

Национальное собрание Республики Корея проголосовало за отмену военного положения. По Конституции, этот режим должен быть отменен, если большинство депутатов этого потребует.

Дмитрий Песков Сеул Юн Сок Ель Кремль Южная Корея
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