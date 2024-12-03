В Кремле внимательно следят за происходящем в Сеуле

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают тревожной ситуацию в Южной Корее в связи с введением там военного положения и внимательно наблюдают за развитием событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", следят ли в Кремле за событиями в Южной Корее, где объявлено военное положение, и какую реакцию вызвала эта новость.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". В связи с этим была запрещена работа парламента, региональных органов власти, политических партий. Доступ к Национальной Ассамблее в Сеуле был заблокирован, однако туда пускали депутатов, сотрудников и журналистов.

Военные вошли на территорию парламентского комплекса. Военнослужащие вступили в столкновения с большой группой людей, пытавшейся преградить им проход. Еще больше людей собралось снаружи комплекса и вступили в конфронтацию с полицейскими и охраной. Сообщалось, что военные заходили непосредственно в здание парламента. Над районом были замечены три военных вертолета.

Национальное собрание Республики Корея проголосовало за отмену военного положения. По Конституции, этот режим должен быть отменен, если большинство депутатов этого потребует.