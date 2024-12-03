Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Национальное собрание Республики Корея во вторник проголосовало за отмену военного положения, передает агентство Yonhap.

Агентство напоминает, что согласно конституции, режим военного положения нужно снять, если большинство депутатов потребует этого шага.

Военные вошли на территорию парламентского комплекса. Военнослужащие вступили в столкновения с большой группой людей, пытавшейся преградить им проход. Еще больше людей собралось снаружи комплекса и вступили в конфронтацию с полицейскими и охраной.

Поступали сообщения, что военные заходили непосредственно в здание парламента. Над районом были замечены три военных вертолета.

Доступ к комплексу ограничен, пускают лишь депутатов, персонал, аккредитованных сотрудников СМИ. Военные возводят баррикады снаружи комплекса.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ранее объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью".

В связи со введением военного положения была запрещена работа парламента, региональных органов власти, политических партий. Доступ к Национальной Ассамблее в Сеуле преградила парламентская охрана.