В Сеуле военные полностью покинули здание парламента

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Сеуле военные ушли из здания парламента Южной Кореи, куда ранее прибыли в связи со введением президентом Юн Сок Ёлем военного положения в стране, сообщает Korea Herald.

Военнослужащие отошли вскоре после того, как депутаты единогласно проголосовали за отмену военного положения.

До этого, по информации Korea Herald, военные заняли позиции у главного входа и не пропускали гражданских лиц. В зал заседаний военные не входили. Служащие парламента пытались оказать им сопротивление и применяли против них огнетушители.

Ранее все 190 депутатов Национального собрания, присутствовавших на заседании, проголосовали за отмену военного положения. Всего в палате 300 парламентариев. В голосовании участвовал в том числе председатель партии "Сила народа" Хан До Хун, членом которой является Юн Сок Ёль. После этого в офисе спикера парламента объявили, что военное положение более не действительно. "Ренхап" сообщало, что, по Конституции, после такого голосование военное положение должно быть отменено.

Глава основной оппозиционной партии "Демократическая партия Тобуро" Ли Джэмён назвал декрет президента о военном положении "нелегальным и неконституционным". Он напомнил, что его приняли не в ходе соответствующей процедуры в кабинете министров. Юн Сок Ёль ранее обвинил эту оппозиционную партию в антигосударственной деятельности.

Президент Южной Кореи 3 декабря ввел в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". "Военное положение способствует искоренению сил, симпатизирующих Северу, и защите конституционного порядка", - сказал он в телеобращении к гражданам.