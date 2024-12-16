Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Дело о теракте на Крымскому мосту в 2022 году поступило в суд

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Дело о теракте на Крымском мосту, который был совершен в октябре 2022 года, поступило в Южный окружной военный суд, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Дело поступило в суд, дата пока не назначена", - сказал собеседник агентства.

Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте на Крымском мосту, который был совершен в октябре 2022 года. По делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им вменяют совершение теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконный оборот оружия или взрывчатки (ч. 4 ст. 222.1 УК). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывных устройств).

В РоссииПутин назвал терактом атаку на Крымский мостЧитать подробнее

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк создали организованную группу с целью совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году. Затем Малюк "совместно с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки".

Взрывное устройство было доставлено на Крымский мост на грузовике под управлением человека, который о планах фигурантов дела не знал. 8 октября 2022 года, когда грузовик проезжал по мосту, обвиняемые привели взрывное устройство в действие, напомнили в Генпрокуратуре. Погиб водитель грузовика и еще четыре человека, ехавшие неподалеку в легковом автомобиле.

Взрыв на Крымском мосту

7
Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Соглашение Минска и Москвы о взаимном признании виз вступит в силу в январе 2025 года

Соглашение Минска и Москвы о взаимном признании виз вступит в силу в январе 2025 года

Белоусов заявил, что около 96% военных могут вернуться к службе после выписки

В 2025 году будет масштабировано производство ракетного комплекса "Орешник"

Белоусов заявил о наборе свыше 427 тыс. военнослужащих в ВС РФ в 2024 году

В 2024 году контракты с Минобороны заключали больше 1000 россиян в день

В 2024 году контракты с Минобороны заключали больше 1000 россиян в день
Военная операция на Украине

Белоусов заявил о взятии под контроль войсками РФ около 4500 кв.км территории в 2024 г.

Расходы России на оборону достигли 32,5% федерального бюджета

Военная операция на Украине

Президент РФ сообщил об освобождении в ходе СВО 189 населенных пунктов в 2024 г.

Президент РФ сообщил об освобождении в ходе СВО 189 населенных пунктов в 2024 г.

Евросоюз продлил для некоторых компаний сроки ухода из России

Под новые санкции ЕС в отношении РФ попали танкеры и другие суда

Под новые санкции ЕС в отношении РФ попали танкеры и другие суда
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2058 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5563 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии103 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России30 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });