Дело о теракте на Крымскому мосту в 2022 году поступило в суд

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Дело о теракте на Крымском мосту, который был совершен в октябре 2022 года, поступило в Южный окружной военный суд, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Дело поступило в суд, дата пока не назначена", - сказал собеседник агентства.

Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте на Крымском мосту, который был совершен в октябре 2022 года. По делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им вменяют совершение теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконный оборот оружия или взрывчатки (ч. 4 ст. 222.1 УК). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывных устройств).

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк создали организованную группу с целью совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году. Затем Малюк "совместно с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки".

Взрывное устройство было доставлено на Крымский мост на грузовике под управлением человека, который о планах фигурантов дела не знал. 8 октября 2022 года, когда грузовик проезжал по мосту, обвиняемые привели взрывное устройство в действие, напомнили в Генпрокуратуре. Погиб водитель грузовика и еще четыре человека, ехавшие неподалеку в легковом автомобиле.