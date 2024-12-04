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Вьетнам заявил о желании стать страной-партнером БРИКС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил о желании Вьетнама присоединиться к БРИКС в статусе государства-партнера, ранее подобное приглашение приняли Индонезия, Малайзия и Таиланд, пишет в среду газета "Известия".

"Все эти страны, почти половина из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявили о своем желании присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера. (...) И Вьетнам тоже", - сказал Руденко газете.

Он уточнил, что страны-партнеры БРИКС официально получат этот статус с 1 января 2025 года.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Индонезия, Малайзия и Таиланд стали партнерами БРИКС.

Андрей Руденко БРИКС Вьетнам
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