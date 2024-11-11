Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия завершила официальную процедуру получения статуса партнера БРИКС, сообщили в МИД республики в понедельник.

"5 ноября 2024 г. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал письмо в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина о готовности нашей страны подключиться к БРИКС в качестве партнера. Документ в ходе личной встречи передал Министр иностранных дел Максим Рыженков Послу России Борису Грызлову. Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами - членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Там отмечается, что Лукашенко поблагодарил российского коллегу за поддержку и отметил, что участие Белоруссии в БРИКС в качестве партнера оформляется именно в период российского председательства.

Белоруссия подтвердила свое соответствие необходимым стандартам и критериям и согласилась следовать в русле принципов модели стран-партнеров БРИКС - взаимоуважения, равенства, солидарности, открытости, принятия принципов ООН, поддержки всеобъемлющей реформы международной финансовой архитектуры, информирует пресс-служба.

"Беларусь также соответствует всем предъявляемым стандартам и критериям, в частности, является государством с влиянием в регионе и мире, имеет дипломатические отношения со всеми государствами БРИКС, не присоединялась к санкциям в обход Совета Безопасности ООН, продвигает мир и безопасность на международном и региональном уровнях, поддерживает устойчивое социально-экономическое развитие", - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что статус страны-партнера, помимо прочего, предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Также возможно приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности, по тематике торговли, встречи представителей по национальной безопасности и на форум парламентариев. Партнеры могут присоединяться к итоговым документам БРИКС, расширяя тем самым их географический охват и усиливая голос объединения в международных делах.